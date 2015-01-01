Визит Германа Грефа в Пермь 8 июня не состоялся
Председатель правления Сбербанка Герман Греф не приехал в Пермь 8 июня.
«В настоящее время происходят внутренние процессы реорганизации Западно-Уральского банка, которые не коснутся сети филиалов по обслуживанию клиентов. Управлять бизнесом
Как сообщают в Сбербанке, в рамках реорганизации аппарата Западно-Уральского банка в Сбербанке организована система поддержки в трудоустройстве сотрудников. Предложения о вакансиях внутри банка выданы всем сокращаемым сотрудникам. В Перми новые рабочие места
Для сотрудников, которые выберут для себя продолжение карьеры в Сбербанке в другом регионе, предусмотрены релокационные выплаты. Все мероприятия в рамках процесса реорганизации ведутся в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Пермь 8, либо 20 июня приедет Герман Греф, либо один из его заместителей, чтобы открыть управление сеть устройств самообслуживания.
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Собственник.