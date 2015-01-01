Визит Германа Грефа в Пермь 8 июня не состоялся

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф не приехал в Пермь 8 июня.

«В настоящее время происходят внутренние процессы реорганизации Западно-Уральского банка, которые не коснутся сети филиалов по обслуживанию клиентов. Управлять бизнесом банка в регионе продолжает Пермское отделение Сбербанка, которое с июля 2017 года войдёт в состав Волго-Вятского банка Сбербанка. Клиенты банка — физические и юридические лица — продолжат получать современные, быстрые и надёжные финансовые услуги Сбербанка», — пояснили в Сбербанке.

Как сообщают в Сбербанке, в рамках реорганизации аппарата Западно-Уральского банка в Сбербанке организована система поддержки в трудоустройстве сотрудников. Предложения о вакансиях внутри банка выданы всем сокращаемым сотрудникам. В Перми новые рабочие места созданы в Пермском головном отделении, в Центре управления сетью устройств самообслуживания, а также удалённые рабочие места Волго-Вятского и Северо-Западного банков. В настоящее время идёт процесс перевода сотрудников на новые рабочие места. Часть сотрудников устроена или в настоящий момент устраивается в системе Сбербанка в других регионах, а также в компаниях-партнёрах банка.

Для сотрудников, которые выберут для себя продолжение карьеры в Сбербанке в другом регионе, предусмотрены релокационные выплаты. Все мероприятия в рамках процесса реорганизации ведутся в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в Пермь 8, либо 20 июня приедет Герман Греф, либо один из его заместителей, чтобы открыть управление сеть устройств самообслуживания.







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