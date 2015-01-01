Детские загородные лагеря в Прикамье не заполнены на 28%

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Фото: Константин Долгановский

С 1 июня в Пермском крае началась летняя оздоровительная кампания. Однако организаторы детского отдыха сообщают, что в загородных лагерях осталось много невостребованных мест (28%).

По словам руководителя ассоциации детских лагерей Пермского края Валерия Долгих, эта тенденция возникла ещё в прошлом году.

«Нам, действительно, сложно набирать ребят в лагеря. У нас не заполняются смены. Скорее всего, это результат сложной экономической ситуации, а также излишних бюрократических процедур при получении сертификата. Изначально сертификат был придуман, как стимулирующий инструмент в приобретении путёвки в детские лагеря Пермского края. Но сейчас этот механизм утрачивается. Мы анализируем, почему так происходит, работаем с родителями», — рассказал Валерий Долгих.

По его словам, сегодня многие родители отдают предпочтение лагерям, которые находятся на юге России. При этом компенсацию родители получают в том же объёме, что и при покупке путёвок в лагеря Пермского края.

«Надеемся, что во вторую и третью смены эта ситуация изменится. Возможно, на невостребованность детских загородных лагерей в этот раз повлияла погода. Многие лагеря уже открылись и директора делают всё для того, чтобы детей не только вкусно кормили и им было тепло в корпусах, но и корректируют программу смены, чтобы в лагере было интересно», — пояснил Валерий Долгих.