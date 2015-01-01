Пермский край посетят федеральные министры связи и транспорта

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В Пермский край с официальным визитом приедут два федеральных чиновника: министр связи РФ Николай Никифоров и министр транспорта Максим Соколов. Об этом сообщил врио губернатора Пермского края в своём докладе депутатам заксобрания. Визиты ожидаются в 20-х числах июня. Программа ещё не сформирована. Известно только, что Максим Соколов примет участие в выездном заседании Росавтодора.

Напомним, сегодня в своём докладе о направлениях деятельности краевого правительства Максим Решетников особое внимание уделил ремонту, реконструкции и содержанию дорог в Пермском крае. В частности, заявил, что приоритетными являются проекты федеральной дороги Пермь-Екатеринбург, а также дороги до Кунгура. Среди важнейших региональных проектов по реконструкции были названы шоссе Космонавтов, Восточный обход, дорога Полазна-Чусовой.

Кроме того, вопрос информационного развития территории также был выделен Решетниковым как приоритетное направление работы правительства.