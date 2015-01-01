Алексей Навальный приедет в Пермь 9 июня

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Сторонники Алексея Навального в Перми сообщают в соцсетях о том, что встреча оппозиционного политика, уже заявившего о своём желании участвовать в президентских выборах Алексея Навального со сторонниками и открытие пермского предвыборного штаба ожидается 9 июня в 18.30.

Всем желающим принять участие предлагают заранее зарегистрироваться в качестве волонтёров.

«Новый компаньон»