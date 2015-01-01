В свет вышел очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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Профессиональный юрист Мурад Чапаров 12 лет назад решил кардинально изменить свою карьеру и перейти в реальный сектор. Ему это удалось. Подробности читайте в интервью с директором филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Реальный сектор Чапарова».

Светлана Маковецкая — человек, который штурмует небо. Интенсивность полётов и встреч директора Центра гражданского анализа и независимых исследований (Центр ГРАНИ) и её активность впечатляют. Что ни неделя, то новые города и люди. «Создание себя, обретение формы требует личных усилий», — утверждает Светлана Геннадьевна.

Современная российская школа не способна выполнять задачи, соответствующие мировой науке об образовании, считает заместитель научного руководителя ВШЭ Лев Любимов. Выступая на III Международной научно-практической конференции университетского округа НИУ ВШЭ, профессор поделился своими соображениями по поводу реформирования этого института. Публикуем его особое мнение «О будущем школы».

Больше всего на свете искусствовед Нина Казаринова любит распутывать сложные связи и отношения между людьми и вещами. Однажды потянув за нить судьбы художника Ивана Туранского, она вскрыла мощный пласт российского искусства первой половины XX века и Пермская художественная галерея стала обладателем произведений ярких творцов. Подробности в материале Ольги Дерягиной «Хроники художественной Перми».

О функционировании института Государственной думы в нашей стране можно снять сериал. Завязкой к нему может послужить лекция декана историко-политологического факультета ПГНИУ Игоря Кирьянова на Парламентском телевидении — «Политическая примерка пиджака».

Путешественник Сергей Аверьянов продолжает познавать мир и рассказывать о своих открытиях читателям «Компаньон magazine». Весной «Караванными тропами Непала» он ходил за «Пятью сокровищами великих снегов».

2017-й объявлен годом экологии в России. В рамках спецпроекта мы узнали, как ведущие пермские компании и предприятия заботятся об окружающей среде.

Кажется, что имя Сергея Дягилева было связано с Пермью всегда. На самом деле это не так. В советский период истории страны оно было стёрто из коллективной памяти и возродилось только в 1987 году стараниями нескольких энтузиастов. «Эпоха возрождения Дягилева» — летопись Дягилевского фестиваля от истоков до наших дней.

Преподаватель Европейского университета в Санкт-Петербурге Андрей Россомахин всерьёз исследует творчество группы «Ленинград» и её фронтмена Сергея Шнурова. В их песнях он видит множество смыслов и посланий публике. Про клип «В Питере — пить» учёный написал уже пять статей и недавно своими мыслями по этому поводу поделился в Перми во время всероссийской научно-практической конференции «Гипермаркет смыслов: историческое знание в публичном пространстве — «Вслушаться в музыку «Ленинграда».

В этом номере мы завершаем описание истории известной семье пермских художников — «Три «О». Пётр Оборин»

Мысли одного из наших постоянных автором Вероники Даль устремлены в будущее. Она попыталась разобраться, возможен ли творческий союз дизайнеров и производителей одежды на пермской почве — «Модные фантазии».

Героини публикации «Остаться в живых» радуются каждому мгновению настоящего. Описывая свои истории борьбы с раком, они чаще всего употребляют слово «повезло».

Живите настоящим, мечтайте о будущем, помните прошлое, читайте «Компаньон magazine»!

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