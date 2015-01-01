Краевые депутаты утвердили Елену Чугарину на должность министра финансов Пермского края

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Сегодня, 8 июня, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края краевые депутаты утвердили Елену Чугарину на должность министра финансов Пермского края. За неё проголосовали 47 депутатов.

По словам вице-премьера краевого правительства Ольги Антипиной, весь трудовой путь Елены Чугариной был связан с общественными финансами.

Напомним, Елена Чугарина пришла в министерство финансов на должность и.о. министра в феврале этого года. Это стало одним из первых кадровых решений врио губернатора Пермского края Максима Решетникова. Ранее Елена Чугарина работала начальником департамента финансов и заместителем главы администрации Перми, а также первым заместителем руководителя департамента экономической политики и развития Москвы.