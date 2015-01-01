Пермяки «взяли серебро» в мобильном интернете

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Жители Пермского края «раскачались» в глобальной сети. За год интернет-аппетит среднестатистического пользователя смартфона вырос на 30%. По этому показателю пермяки обгоняют Кировскую, Челябинскую области и Республику Коми, но отстают от свердловчан. Такой рейтинг интернет-продвинутых регионов составили связисты «МегаФона», проанализировав трафик, тип гаджетов и мобильное поведение уральцев.

По данным исследователей «Ромира», уже 81% интернет-пользователей в России используют мобильное подключение и лишь 5% никогда не пробовали выходить в сеть со смартфонов или планшетов. Россияне предпочитают мобильный интернет для общения в соцсетях (84%) и поиска информации (75%). Каждый четвёртый респондент практикует чтение в интернете и играет в сетевые игры, а финансовыми сервисами, в том числе и интернет-банкингом, пользуется 21% респондентов.

Всё больше жителей нашего региона переходят на 4G-интернет — за год число абонентов скоростной сети «МегаФона» увеличилось в два раза. Пользователь интернета в Пермском крае в среднем ежемесячно скачивает на смартфон объём данных, равный 3 тыс. 600 электронных книг. Для сравнения, в Свердловской области этот показатель ещё больше — на 7%. При этом, каждый второй абонент «МегаФона» выходит в сеть со смартфона.

Пётр Козловский, директор пермского отделения компании «МегаФон»:

— Абоненты «МегаФона» в Прикамье всё чаще используют мобильный интернет не только для просмотра прогноза погоды, новостей и общения в соцсетях, в этом году мы отмечаем новый тренд — в онлайн режиме наши клиенты предпочитают контролировать здоровье — с помощью мобильных приложений можно считать шаги, пульс, калории, соблюдать график приёма лекарств. С помощью смартфона и скоростной сети в нём многие также держат под контролем свои финансы — совершают денежные переводы, используя приложения банков.

Помимо краевой столицы, в нашем регионе наибольшую интернет-активность проявляют жители Чайковского и Березников.

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