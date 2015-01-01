Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 9 июня

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Ярче краски, звонче голоса. Пермь готовится отметить 12 июня День города и День России. С программой предстоящих праздников знакомят их режиссёры Алла Пономарёва и Андрей Хомяков. По традиции, главное действие развернётся на городской эспланаде.

Отдыхать — не учиться. Пермские школьники отправились в летние лагеря и трудовые отряды.

На старт, внимание, марш! В начале сентября Пермь встретит «Кама-марафон».

Установка на победу. В Перми прошёл XVII Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края.

Все бежали — люди, кони! В благотворительном забеге приняли участие около 700 пермяков.

Не пускай на самотёк. Какую воду лучше пить? Разбираемся в нюансах «добычи» воды горожанами.

Продолжение следует. В Прикамье стартовал новый фестивальный марафон.

Четырежды рождённая. Пермяки могут несколько раз в году отмечать день рождения города.

Про радость, жизнь и любовь. В киноцентре «Премьер» открылась фотовыставка-беседа.

Ещё одна победа. Пермская команда приняла участие во Всемирных детских играх.

Зелёная «ойкумена» Перми. Экологическая акция в центре города объединила сотни пермяков.

Счастье здесь! В Перми стартовал проект «Суббота на набережной» под общим лозунгом «Кама — река событий». Программа предстоящего 10 июня мероприятия.

Отдохнём хоть часок. Программа мероприятий городского проекта «Час на природе».

Поэзия цветов. Учёные Пермского университета создают европейский словарь растений языком цветов.

День России и День города. Программа основных праздничных мероприятий, намеченных в Перми на 9-12 июня.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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