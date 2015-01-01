12 июня в Прикамье пройдёт более 300 праздничных мероприятий

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В Пермском крае пройдёт более 300 мероприятий, посвящённых Дню России и Дню города Перми. Среди них — фестивали, флэшмобы, конкурсы, кинопоказы, выставки, игровые и спортивные программы, экскурсии и народные гуляния. Об этом сегодня на заседании правительства Пермского края рассказала министр культуры Галина Кокоулина.

«Программа насыщенная. Уверен, что все жители смогут найти что-то интересное для себя, приглашаю всех присоединиться к празднику», — отметил глава края Максим Решетников.

В Перми праздник Дня города начнётся накануне, 11 июня в 22.30 в сквере имени Татищева. Развлекательная программа под открытым небом продлится до полуночи. В финале мероприятия состоится лазерное пиротехническое шоу.

В День города по традиции в 11 часов будут заложены плиты на Аллее Доблести и Славы. В полдень начнётся карнавальное шествие «Пермское яркое». Колонны пройдут от Комсомольского проспекта до улицы Крисанова.

Также в праздничной программе — фестиваль кузнечного искусства «Горнило Сварога» на эспланаде, большой праздничный концерт с участием творческих коллективов из Перми, Казани, Екатеринбурга и Москвы у Театра-Театра. В кинотеатре «Премьер» весь день будут транслировать фильмы, снятые в Перми и Пермском крае или с участием пермских актёров, режиссёров, сценаристов. Всего в Перми пройдёт около 30 праздничных мероприятий.

Более 270 праздничных концертов и шествий, посвящённых Дню России, пройдут 12 июня по всему Пермскому краю. Так, в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» в с. Путино Верещагинского района пройдёт второй фестиваль молока. Ожидается, что фестиваль посетят более двух тысяч человек.

Кунгурский, Октябрьский, Усольский, Чусовской, Юсьвенский районы присоединятся к Всероссийской патриотической акции «Мы — граждане России». Ребятам, достигшим 14-летнего возраста, в праздничной атмосфере Максим Решетников вручит паспорт гражданина Российской Федерации.

Источник — администрация губернатора Пермского края