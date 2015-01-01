Березниковская администрация разрабатывает план по дальнейшему трудоустройству увольняющихся на «Соде-Хлорат»

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Помощник генерального директора ООО «Сода-Хлорат» Александр Воробьёв подтвердил «Новому компаньону» информацию о сокращении работников во втором полугодии 2017-го года. По данным, предоставленным администрацией предприятия и руководством профсоюзной организации, число сокращаемых работников составит 511 человек. Из них 180 — работающие пенсионеры. Ещё 20 человек предпенсионного возраста, которым до заслуженного отдыха осталось менее двух лет. Этим работникам предприятием будет предложен вариант досрочного выхода на пенсию.

По словам Александра Воробьёва, из сокращаемых 311 человек большая часть намерена трудоустроиться на градообразующих предприятиях Березников.

26 апреля городские власти на заседании межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряжённости в городе заслушали доклад генерального директора «Сода-Хлорат» Романа Пшенникова о программе высвобождения работников и предстоящем сокращении в компании. Как сообщил председатель комиссии, заместитель главы Березников Андрей Лебедев, предприятию было поручено разработать конкретный план, направленный на максимально возможное трудоустройство сокращаемых работников. Администрация также истребовала перечень специальностей высвобождающих работников для дальнейшего их трудоустройства, как в Березниках, так и в других муниципалитетах Верхнекамья.

Напомним, впервые информация о предстоящем массовом сокращении на «Соде-Хлорат» прозвучала в феврале 2017-го, когда совладелец этого предприятия, депутат краевого парламента Юрий Борисовец представлял коллективу нового генерального директора Романа Пшенникова. Тогда была названа цифра в 600 человек. Это сокращение объяснялось закрытием старого производства едкого кали.

Следует также напомнить, что в этом году тут запускалось новое произвоство мембранного электролиза для получения едкого калия (КОН) и карбоната калия (К2СО3). Поэтому ещё в феврале шёл набор специалистов соответствующих специальностей, начиная с начальника отделения электролиза и мастеров смен и заканчивая лаборантами, машинистами насосных установок, электромонтёрами и операторами дистанционного пульта управления.

ООО «Сода-Хлорат» создано в начале «нулевых» на части мощностей бывшего акционерного общества «Сода». На сегодняшний день, помимо ООО «Сода-Хлорат», в Березниках работает АО «Березниковский содовый завод», которым владеют башкирские производители соды из Стерлитамака. Владельцем же ООО «Сода-Хлорат», зарегистрированного в Индустриальном районе Перми, согласно выписке из ЕГРЮЛ, является ООО «Карго», которое и владеет уставным капиталом в размере 434,5 млн руб.

ООО «Сода-Хлорат» имеет обременение в виде двух залогов от 2011-го и 2015-го годов, где залогодержателем является Сбербанк России.

Два обременения также имеет и владелец этого предприятия — ООО «Карго», созданное в апреле 2010-го года путем реорганизации в форме слияния. Уставным капиталом в размере чуть более 4,9 млн руб. владеют Марина Медведева, являющаяся директорам этой компании, и Геннадий Шутиков, до недавнего руководивший предприятием. Медведевой принадлежит 51% уставного капитала, Шутикову — 49.

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