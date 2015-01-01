Замглавы минприроды предложил увеличить затраты на контроль за вырубкой древесины

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Old.amurpress.ru

Сегодня заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Антон Колодин отчитался о мерах, которые принимает правительство края по совершенствованию законодательства в борьбе с незаконной заготовкой древесины и сделал ряд предложений, в том числе предложил заложить финансирование для использования снимков ГИС-центра ПГНИУ и установить дополнительную видеофиксацию в муниципалитетах для выявления недобросовестных заготовщиков.

Антон Колодин отметил, что спутниковые технологии — это будущее в выявлении фактов незаконной вырубки леса. С помощью сопоставления снимков, которые министерству сейчас предоставляет ГИС-центр классического университета, можно определить, когда произошла вырубка древесины вплоть до недели.

«Сегодня сотрудники ПГНИУ работают на голом энтузиазме, но постоянно просить их предоставлять нам снимки мы не можем. На эти цели я предлагаю заложить порядка 2-3 млн руб. в год», — сказал замминистра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Он также предложил установить дополнительные системы фото и видеофиксации в муниципалитетах для контроля над теневой заготовкой древесины.

По его словам, случаи незаконного оборота древесины в крае за последние пять лет снизились примерно в два раза.

«Это касается и ущерба, который сегодня составляет 183 млн руб. в год, а также объёма незаконно заготовленной древесины в размере 27 тыс. куб. м ежегодно», — рассказал Антон Колодин.

Сумма наложенных штрафов за недобросовестное ведение лесопользования в прошлом году составила более 22 млн руб.

«Сегодня нет организаций, которые в промышленных масштабах незаконно вырубают древесину. Мы стараемся вывести малый и средний бизнес в легальный сектор лесозаготовок. В прошлом году 200 тыс. куб. м было предоставлено в пользование для субъектов малого и среднего предпринимательства, в этом году предоставлено уже 177 тыс. куб. м. Скоро будет новый аукцион. Планируем перейти на предоставление 400 тыс. куб. м в год», — объявил Антон Колодин.

По его информации, сейчас на рынке кубометр древесины стоит 400-500 руб. В Пермском крае сложилась цена на уровне 180 руб.

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