Более 2,3 тыс. семей из Березников заключили договоры по переселению в ЖК «Любимов»

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По данным на март этого года, переехать в ЖК «Любимов» согласились почти 3 тыс. 900 семей из Березников. Более 2,3 тысячи семей уже заключили соответствующие договоры. Чуть более 300 семей получили ключи от новых квартир. При этом более 150 семей отказались от переселения в «Любимов».

Всего планируется расселить в Березниках порядка 97 жилых домов, оказавшихся в опасной зоне (более 5 тыс. семей).

Пять домов в квартале №16 в ЖК «Любимов» уже заселены. Ещё четыре дома в квартале №10 готовы к сдаче. Сейчас идёт конкурс на застройку второй очереди кварталов №№ 10 и 16. Подрядчики должны возвести шесть 17-этажных домов в квартале №10 и два 19-этажных дома в квартале №6. Общая площадь жилой застройки превысит 86 тыс. кв. м.

Напомним, накануне, 6 июня, полпред президента России в ПФО Михаил Бабич и первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий побывали в Березниках. Главной целью визита было знакомство с ходом строительства жилого микрорайона «Любимов» на правом берегу Камы и проведение совещания по исполнению госпрограммы по переселению из аварийного жилья.