«Камский берег» развлечёт с пользой Летний фестиваль в Усть-Качке будет посвящён здоровому образу жизни и оздоровительным практикам

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Фестиваль «Камский берег» (0+) пройдёт в Усть-Качке уже второй раз. Если год назад это был фестиваль пляжных развлечений, то нынешний обещает стать ещё и полезным. В течение двух дней запланировано множество событий, связанных с практиками поддержания здоровья для души и тела. Гостей ждут консультации психолога, походы в лес с экологом, коллективное приготовление еды на пляже, пляжный волейбол, пляски под этнические барабаны и мастер-классы по йоге и другим оздоровительным практикам, а также боевым искусствам. Не обойдётся и без воздушных змеев, а также экскурсий по территории курорта и экологических квестов.

Из особо экзотических развлечений — модные плавучие доски сап, на которых сможет прокатиться любой желающий. Будут работать ретро-площадка с танцами под духовой оркестр и семейная площадка «Город детства». Также запланированы выступления пермских групп «ПоюЯ» и The Peoples. Главной приглашённой звездой будет Сати Казанова, которая поделится своим опытом здорового образа жизни. Открытие фестиваля состоится 10 июня в 12.00, а завершится двухдневный праздник 11 июня большим танцевальным open-air до 22.00.

Поздним вечером в субботу, 10 июня, запланировано двухчасовое музыкальное фаер-шоу.

Основные площадки фестиваля: главная концертная сцена; «Город мастеров КAMWA» — ярмарка народных промыслов и хэнд-мейда, организованная дружественным этнофутуристическим фестивалем, на которой пройдут мастер-классы по рукоделиям; пляжные спортивные площадки; «Город детства»; ретро-площадка.

Пермяки смогут посетить «Камский берег» не только на собственном транспорте, но и на рейсовом автобусе. Кроме того, запланированы трансферы из Перми, можно также остановиться на ночь на курорте. Заявки на эти услуги можно оставлять в группе фестиваля ВКонтакте или на сайте курорта «Усть-Качка».

Подробная программа на сайте события https://kamabereg.wordpress.com/program.

Курорт «Усть-Качка», 10 и 11 июня, с 12.00.

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