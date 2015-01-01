Программа расселения березниковцев реализуется в срок

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Полпред президента РФ Михаил Бабич, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий и глава Пермского края Максим Решетников посетили Березники и осмотрели провалы, образовавшиеся в результате техногенной аварии. Также они побывали на территории строящегося комплекса «Любимов» и обсудили ход расселения аварийного жилья.

Напомним, в жилом комплексе «Любимов» в квартале №16 пять домов заселены. В квартале №10 четыре дома готовы к сдаче. Михаил Бабич и Леонид Ставицкий осмотрели готовые дома, ознакомились с планами строительства второй и третьей очередей.

Сейчас идёт конкурс на застройку второй очереди кварталов №№ 10 и 16. Подрядчики должны возвести шесть 17-этажных домов в квартале №10 и два 19-этажных дома в квартале №6. Общая площадь жилой застройки превысит 86 тыс. кв. м. Продолжается сбор заявок от застройщиков, итоги конкурса будут подведены в июле 2017 года.

Отметим, в Березниках необходимо расселить 97 жилых домов, находящихся в аварийной зоне, — это более 5 тыс. семей. В 2017-2018 годы планируется ввести в эксплуатацию ещё семь домов, в ближайшие два года появятся детский сад и школа на 1 тыс. 200 мест.

Проект строительства финансируется из бюджета Пермского края, федерального бюджета и ПАО «Уралкалий». Общая сумма финансирования составляет 9,5 млрд руб.

Михаил Бабич высоко оценил действия главы региона, подчеркнул, что за последние три месяца все вопросы, которые препятствовали плановому строительству и расселению жилья, решены. Принята вся нормативная база на федеральном и региональном уровнях. Так, 1,250 млрд руб. выделены из федерального бюджета, дополнительно в ближайшее время будет выделено еще 683 млн руб. Увеличение федерального финансирования на 1,9 млрд руб. стало возможным по итогам встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с Максимом Решетниковым.

Ещё около 3 млрд руб. будут выделены из регионального бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры. Михаил Бабич пояснил, что все вопросы с ресурсоснабжающими организациями уже решены.

«Первые 1 тыс. 200 человек получили ключи от квартир. К 2018-2019 году все граждане смогут выбрать жильё и заселиться. Сегодня нет факторов, которые бы сдерживали реализацию программы», — отметил он.

Первый заместитель главы федерального минстроя Леонид Ставицкий считает, что на этом этапе Пермский край, федеральный центр и Березники свою задачу выполнили:

«Ситуация находится под контролем. Сейчас нужно чётко реализовать существующие планы», — сказал он.

Максим Решетников также отметил, что все финансовые вопросы по переселению решены: средства из федерального и регионального бюджетов поступают своевременно, сняты ограничения по финансированию из регионального бюджета квартир площадью более 72 кв. м.

«Это ограничение ранее вызывало большое напряжение, особенно для многодетных семей, которые проживали в этом жилом фонде. Сегодня мы его устранили. Кроме того, компенсацию из бюджета получат и те семьи, которые решили приобрести недвижимость в правобережной части Березников, в зоне «традиционной» застройки, — подчеркнул глава Прикамья. — Более того, мы приложили дополнительные усилия по повышению привлекательности микрорайона «Любимов», максимально насытив его социальными объектами. Здесь построят детский садик, школу с бассейнами, физкультурно-оздоровительный комплекс, учреждение здравоохранения. Договорились открыть центр социального обслуживания, многофункциональный центр, почту».

По мнению Максима Решетникова, сейчас всё внимание следует сосредоточить на соблюдении сроков выполнения строительных работ: Для чего усилена работа Корпорации развития Пермского края, уработают все подразделения, которые отвечают за синхронизацию и контроль сроков строительства.

«Раз в две недели здесь бывают первые лица правительства края. Раз в месяц я контролирую строительство лично. Такой же темп буду поддерживать и дальше», — отметил Максим Решетников.

Источник — администрация губернатора Пермского края