На площадке ОДК-ПМ будет создан центр аддитивных технологий ВИАМ передаст пермским моторостроителям лицензию на производство завихрителей для ПД-14

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает пресс-служба АО «ОДК-ПМ», центр будет создан на площадке ОДК-ПМ в рамках совместного проекта «ОДК-Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель».

Ранее завихрители для двигателей опытной серии ПД-14 изготавливались во Всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов (ВИАМ). В ближайшее время технологии и лицензия на их производство будет передана в «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК-Пермские моторы».

Виктор Мартынов, технический директор АО «ОДК-Пермские моторы»:

- Применение аддитивных технологий позволит не только снизить себестоимость изготовления деталей (а значит и производимых заводом двигателей), но и выпускать детали сложной конфигурации, которые невозможно получить стандартными методами производства — литьём, штамповкой и т.д. Большой плюс и в снижении трудоёмкости обработки, минимизации влияния человеческого фактора.

Проект разбит на несколько этапов: работы по реконструкции помещения, приобретение и установка оборудования и в 2018-м году — введение в действие ещё одного цеха с большими машинами-принтерами, которые будут использоваться для изготовления деталей малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС).

«Существует перечень деталей, изготавливаемых по аддитивным технологиям, которые используются в авиадвигателе нового поколения ПД-14. Основная номенклатура — это завихритель камеры сгорания, а также премиксеры МЭКС для производства двигателей промышленного применения. В дальнейшем номенклатуру изделий планируется расширить — производить детали внешней обвязки двигателя — теплозащитные панели, кронштейны, секторы», — сообщают в пресс-службе ОДК-ПМ.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .