Оборонщиков Пермского края призвали к производству «мирной» продукции К 2020 году доля гражданской продукции на предприятиях ОПК должна достигнуть 17%

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Цех по производству балластного топлива Пермского порохового завода работает по технологии 1943 года

Фото: Сергей Глорио

В ходе совещания по промышленной политике, проходившего 5 июня в краевом правительстве с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, был поставлен вопрос необходимости диверсификации оборонных производств и частичного перевода их на выпуск продукции гражданского назначения, поскольку после 2020 года загрузка их продукцией военного назначения значительно уменьшится. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что пик загрузки ОПК в рамках гособоронзаказа произойдёт в 2017 году и будет постепенно снижаться.

Михаил Бабич, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе:

- В Приволжском федеральном округе работают 210 организаций оборонно-промышленного комплекса различной отраслевой направленности. Эти предприятия играют важную роль в социально-экономическом развитии регионов. Учитывая, что подготовка производства продукции гражданского назначения требует достаточного количества времени, работу (по диверсификации производства, — ред.) нужно начинать заблаговременно.

Как отметил Михаил Бабич, есть целый комплекс проблем, которые предстоит решить на пути диверсификации: на оборонных предприятиях отсутствует оборудование, необходимое для производства продукции гражданского назначения, оборонщики недостаточно компетентны в маркетинге и постпродажном обслуживании продукции. Сейчас доля загрузки многих предприятий ОПК продукцией военного назначения достигает 85-90%.

«Многим предприятиям предстоит пройти серьёзный путь», — констатировал полпред президента.

При этом, по словам Михаила Бабича, есть ряд вопросов, которые необходимо решить — высокая стоимость заёмных средств, отсутствие эффективных мер господдержки, недостаток квалифицированных кадров, недостаток производственных мощностей. Тем не менее, перед оборонщиками поставлена задача к 2020 году довести долю гражданского производства на предприятиях минимум до 17%.

Михаил Бабич:

— В соответствии с поручением президента РФ от 23 сентября 2016 года утверждён план развития производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. К 2020 году концентрация гражданского производства на промышленных предприятиях должна составить не менее 17%, к 2025 году — 30%, к 2030 году — не менее 50%.

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