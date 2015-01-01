Михаил Бабич и Максим Решетников посетили пермский завод стеклопластиковых трубопроводов

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6 июня 2017 года в Перми полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич и глава Пермского края Максим Решетников посетили предприятие «Технологии стеклопластиковых трубопроводов».

Генеральный директор компании Игорь Прагер рассказал о технологических особенностях изготовления продукции — труб, резервуаров, ёмкостей из композитных материалов. Ключевые преимущества продукции перед традиционными аналогами — это повышенная устойчивость к воздействию агрессивных сред и коррозии, низкие затраты на производство, строительство и эксплуатацию, длительный срок службы.

Возможность приобретения продукции «Технологии стеклопластиковых трубопроводов» рассматривает компания «Уралкалий», которая использует десятки километров трубопроводов.

По мнению Михаила Бабича, между пермскими промышленными предприятиями необходимо активно развивать кооперационные связи. Максим Решетников отметил:

«Нам очень важно, чтобы пермские предприятия покупали продукцию своих же, пермских предприятий. Каждый рубль в крае должен сделать максимальное число оборотов и способствовать созданию максимального количества рабочих мест».

«Если продукция будет соответствовать требуемым параметрам, мы будем закупать её на десятки миллионов рублей в год», — заявил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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