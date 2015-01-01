Подписан специнвестконтракт между Пермским краем и «Сибур-Химпром»

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Накануне, 5 июня, после заседания совета по промышленности Приволжского федерального округа состоялось подписание специального инвестиционного контракта между Пермским краем и компанией «Сибур-Химпром» (входит в ПАО «СИБУР Холдинг»).

Предприятие реализует в Пермском крае инвестиционный проект создания нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ) мощностью 100 тысяч тонн в год. Основная задача проекта — создание крупномасштабного производства пластификатора ПВХ композиций, который включён в перечень импортозамещающих товаров. Запуск производства намечен на 2019 год, выход на расчётную мощность — к 2020 году.

«Специнвестконтракт с «Сибур-Химпром» — это ещё один шаг к улучшению инвестиционного климата в регионе. Немаловажно, что продукция, которую будет производить предприятие, высокотехнологична, будет замещать импортные аналоги на российском рынке, а также пойдёт на экспорт. Мы приветствуем новые проекты и готовы подержать инвесторов налоговыми льготами», — отметил глава Пермского края Максим Решетников.

Дмитрий Конов, председатель правления «СИБУР-Холдинга»:

— Данный проект — очередной этап импортозамещения в российской нефтехимической отрасли. Развивая производства по глубокой переработке углеводородного сырья, мы предлагаем нашим нынешним и потенциальным клиентам — поставщикам решения для ЖКХ, строительства и других сфер — качественную продукцию и долгосрочное партнёрство.

ДОТФ, по сравнению с другими пластификаторами, более безопасен, морозоустойчив, обладает низкой вязкостью. Изделия, полученные с помощью ДОТФ, прочны и устойчивы к износу. Планируется, что большая часть выпускаемой в рамках проекта продукции придётся на российский рынок сбыта.

Специальный инвестиционный контракт, который заключило правительство Пермского края с предприятием, даст компании возможность воспользоваться налоговыми преференциями в виде полного освобождения от налога на имущество, снижения ставки налога на прибыль с 16,5% до 13,5%, а также получить гарантию не повышения для них на период контракта налоговой нагрузки. Эти послабления будут действовать в течение срока контракта — восемь лет с 2017 по 2024 годы.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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