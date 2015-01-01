НПО «Искра» организует производство композитной продукции гражданского назначения До конца года кластер композитных технологий подаст заявку в Минпромторг РФ

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ОАО НПО «Искра»

Фото: Администратор

newsko.ru

Как сообщил «Новому компаньону» директор фонда «Региональный центр инжиниринга» Евгений Давыдов, в Пермском крае создаётся кластер «Композиты Прикамья». Якорной компанией кластера будет выступать НПО «Искра». В кооперации примут участие Пермский национальный исследовательский политехнический университет и Пермский государственный национальный исследовательский университет, ООО «Технологии стеклоластиковых трубопроводов» и ещё ряд частных компаний.

Евгений Давыдов, директор фонда «Региональный центр инжиниринга»:

— Фонд регионального инжиниринга, как структура краевого минпромторга, является интегратором процесса. Мы отвечаем за подбор проектов для этого кластера. В крае существует много разрозненных компетенций по направлению «композиты», и мы хотим собрать в одну группу все перспективные проекты, не оставив никого «за бортом». Кластер может стать внерегиональным — уже есть запрос от иногородней компании.

По словам Евгения Давыдова, в течение 2017 года будет подана заявка о включении кластера в реестр Минпромторга РФ.

«Мы подадим информацию в краевой фонд развития промышленности, который полностью сформирует заявку и направит её в Минпромторг РФ», — поясняет эксперт.

Евгений Давыдов:

— Несмотря на то, что этот промышленный кластер находится в стадии формирования, уже идёт реальная работа по конкретным проектам. Один из них — проект создания негабаритных ёмкостей из композитов для химических производств. Сейчас идут переговоры с компанией-заказчиком этой продукции, определяется бюджет и проводится предконтрактная работа. Композитные ёмкости отличаются от выполненных из металла прежде всего весом, что важно при перевозке груза. Специальная машина, которая выполняет (композитные, — ред.) работы, есть у единственной компанией в России, в Санкт-Петербурге. Сегодня эта компания со своими компетенциями готова стать участником этой кооперации. Санкт-Петербургская компания выполняет функционал передачи компетенций, технологии и обучения специалистов пермского предприятия работе на оборудовании, которое будет у неё приобретено. Непосредственно заказы будут выполняться уже нашим пермским предприятием.

По словам Давыдова, производство ёмкостей из композитных материалов начнётся весной 2018 года. Заказчиком продукции является некая крупная компания из Республики Казахстан. Имя заказчика пока не называется.

«Уникальность ситуации заключается в том, что ни одна российская компания не в состоянии выполнить тот объём контракта, который хотел бы разместить заказчик. Мы провели работу по кооперации нескольких компаний, которые готовы под управлением пермского предприятия (НПО «Искра», — ред.) выступить общим пулом для того, чтобы весь объём заказа выполнить. «Искра» традиционно является предприятием, работающим с композитами, поэтому это предложение мы принесли непосредственно в «Искру».», — рассказывает Евгений Давыдов.

По словам Евгения Давыдова, на первоначальном этапе кооперации может потребоваться поддержка Пермского края для оснащения предприятий-участников кластера.

«Предварительный объём инвестиций в одну установку (по производству композитной продукции, — ред.) составляет порядка 200-250 млн руб. При этом, такая установка за сезон может выдавать продукции на 500 млн руб. Общий бюджет контракта, который обсуждался с заказчиком — 2 млрд руб., — рассказывает директор центра инжиниринга. — У «Искры» есть всё — опыт работы с композитами, специалисты, площади. Не хватает гражданской продукции. А ведь именно эту задачу сегодня должны решить предприятия оборонно-промышленного комплекса. В случае успешной реализации это будет наглядным примером того, как на оборонном предприятии сегодня создаётся новое производство гражданской продукции с привлечением небольших российских компаний».

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