В Перми закончились сертификаты в оздоровительные лагеря

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Пермяки, кто хотел бы отправить детей в летние загородные и дневные оздоровительные лагеря, столкнулись со сложностями при получении сертификата на компенсацию. В пунктах выдачи специалисты говорят, что сертификаты закончились. В пермской мэрии сообщили, что родители могут получить компенсацию части стоимости путёвки в лагерь.

В пермской мэрии информацию о том, что сертификаты закончились, подтвердили.

«Родители, которые сейчас обращаются за социальной помощью, могут получить компенсацию части стоимости путёвки в загородный или санаторно-оздоровительный лагерь, которую они приобрели самостоятельно, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Заявление на этот вид поддержки необходимо написать до 30 июня в департаменте социальной политики администрации Перми».

Напомним, выдача сертификатов в загородные лагеря началась с 17 апреля.

Пик востребованности социальной поддержки пришёлся на май. Заявления на оздоровление детей в лагерях, находящихся на территории Российской Федерации, написали 1 тыс. 100 человек. В 2017 году в Перми смогут отдохнуть и оздоровиться порядка 92 тыс. детей. В том числе ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На эти цели в текущем году направлено 218 млн руб. из бюджетов всех уровней. Как и в прошлые годы, в Перми родители имеют возможность получить бюджетную поддержку в виде сертификатов или компенсаций, рассказали в пермской мэрии. Сейчас пермским родителям из бюджета края оказана поддержка в виде сертификатов на сумму более 114 млн руб. Родителями получено более восьми тысяч сертификатов на отдых детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях и более 13 тыс. на дневные лагеря и лагеря палаточного типа.