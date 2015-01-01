«Уралкалий» подписал меморандум по СПИК с Минпромпторгом и Пермским краем

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Подписан меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) между Министерством промышленности и торговли РФ, Пермским краем и ПАО «Уралкалий» в целях стимулирования инвестиционной деятельности в сфере отечественной промышленности.

Подписание меморандума произошло в рамках рабочей поездки в Пермский край полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В рамках специнвестконтракта «Уралкалий» реализует в Пермском крае масштабный инвестиционный проект по созданию нового промышленного производства, в рамках которого предусмотрено строительство Усть-Яйвинского рудника мощностью 11 млн тонн сильвинитовой руды в год и новой технологической секции на перерабатывающей фабрике с доведением производственной мощности фабрики до 2,8 млн тонн хлористого калия в год.

Со своей стороны, Минпромторг РФ и Пермский край подтвердили готовность включить в специальный инвестиционный контракт обязательства РФ и Пермского края по предоставлению компании налоговых льгот, установленных соответствующими нормативными актами и по обеспечению сохранения действующих на момент заключения контракта налоговых льгот и преференций для «Уралкалия», установленных законодательством, в течение всего периода действия специального инвестиционного контракта.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации:

— «ПАО «Уралкалий» в Пермском крае реализует программу расширения мощностей, в рамках которой мощность одного из производственных объектов будет увеличена до 2,8 млн тонн хлористого калия в год. Сегодняшнее подписание — ещё один шаг к реализации долгосрочной промышленной политики, выстраиванию системного подхода, ориентированного на максимальное развитие производственного и социального потенциала территорий. Кроме того, данная программа послужит импульсом к созданию новых рабочих мест и увеличению занятости населения Пермского края — это более 500 рабочих мест. Мы рады сложившемуся пониманию с краевым руководством, и с одним из крупнейших промышленных предприятий края.

Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края:

— Специнвестконтракт — пример реализации подхода «льготы в обмен на инвестиции», который выгоден для всех: регион получает рабочие места, а инвестор — значительные налоговые преференции. Пермский край был первым регионом России, который начал внедрять СПИКи, сегодня мы продолжаем эту работу и намерены её наращивать. Инструмент достаточно прост, при этом надёжен и гарантирует результат. Для нас особенно важно, что благодаря специнвестконтракту с «Уралкалием», который мы заключим в ближайшем будущем, появится более 500 новых рабочих мест, а также увеличатся налоговые отчисления в региональный бюджет.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Подписание меморандума не только устанавливает новый стандарт отношений между Пермским краем и «Уралкалием» но и формирует условия для успешного долгосрочного развития компании. Это и создание новых рабочих мест, и социальные гарантии для населения региона, и, как следствие, более высокие налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, связанные с вводом в строй эффективных производственных мощностей и развитием промышленности Пермского края.





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