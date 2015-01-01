Новая волна 4G накрыла Прикамье или что можно успеть за три секунды

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К началу лета связисты ускорили интернет в смартфонах и планшетах жителей Пермского края. «МегаФон» объявил о запуске сети 4G ещё в 12 населённых пунктах региона: Добрянке, Кизеле, Нытве, Красновишерске, Усолье и Гремячинске, а также в Куеде, Яйве, Сылве, Полазне, Углеуральском и Октябрьском.

В 2016 году высокотехнологичная сеть, позволяющая использовать интернет на максимально высоких скоростях, охватила 15 крупнейших городов Прикамья, а весной регион накрыла новая волна телеком-стройки.Теперь жители уже 27 населённых пунктов региона могут выходить в сеть на сверхскоростях, а это значит, что почти 2 млн прикамцев оценят просмотр видео онлайн без задержек, мгновенную загрузку интернет-страниц и отправку файлов за считанные секунды.

4G позволяет оперативно скачивать большие объёмы информации. Например, в честь Пушкинского дня в России пермяки могут загрузить на смартфоны и планшеты полное собрание сочинений «солнца русской поэзии» в 10 томах за три секунды.

«Сегодня каждый второй россиянин в возрасте от 16 лет пользуется интернетом в смартфонах и планшетах. Чтобы все жители региона могли оценить возможности 4G сети, мы продолжаем строительство базовых станций нового поколения не только в городах, но и в небольших населённых пунктах», — говорит руководитель по инфраструктуре Пермского отделения «МегаФона» Герман Дедов.

Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования, поддерживающего данную технологию, и SIM-карты 4G. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство абонента могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.

«МегаФон» на Урале — предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 млн абонентов.

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