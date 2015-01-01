Пермская оборонная промышленность держит курс на конверсию

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В понедельник, 5 июня, под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Перми состоялось заседание совета по промышленной политике ПФО.

В заседании приняли участие представители субъектов Федерации, промышленных предприятий округа.

Участники совета обсудили вопрос о диверсификации оборонно-промышленного комплекса (ОПК), использование научно-технических достижений для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках.

Денис Мантуров отметил, что в Приволжском федеральном округе, и в частности на территории Пермского края, активно применяются кооперационные связи между промышленными предприятиями. Также он подчеркнул необходимость освоения производства гражданской продукции предприятиями ОПК:

«Мы исходим из того, что предприятия ОПК будут активней принимать участие в проектах по импортозамещению. Планируем, что это придаст дополнительный импульс к освоению производства современной продукции. Таких примеров много, в чём мы сегодня убедились. Чтобы отечественная продукция была более востребованной и конкурентоспособной, нужно внедрять новые стандарты, разрабатывать актуальные нормативные акты. Предприятия могут в этом помочь, озвучивая свои предложения и наработки».

Михаил Бабич считает, что предприятиям ОПК необходимо помимо основной производить продукцию для гражданских рынков, обеспечивать соответствующую переподготовку персонала, маркетинговое продвижение гражданской продукции.

«Нет никаких сомнений, что задача, поставленная Владимиром Путиным, перевести оборонно-промышленные предприятия до 50% на гражданскую продукцию к 2030 году достижима. Целый ряд предприятий уже сегодня наращивают свой потенциал. Важно, чтобы мы конкурировали на экспортных рынках с теми изделиями, которые востребованы не только в рамках военно-промышленного комплекса страны, но и с продукцией гражданского назначения», — уверен Михаил Бабич.

По мнению главы Пермского края Максима Решетникова, пермская промышленность сегодня находится на подъёме:

«Сегодня основная наша задача была убедиться в том, что пермская промышленность способна каждый рубль, привлечённый в рамках федеральных целевых программ, инвестиций, трансформировать в максимальный результат. И мы в этом убедились, но важно не расслабляться».

«Оборонка» — основа пермской промышленности. Сегодня в этой сфере работает 21 предприятие и более 50 тыс. человек, что составляет около 8% от общего числа занятых в крае. Предприятия производят ракетные и артиллерийские вооружения, пороха, авиационные двигатели и трансмиссии, навигационное оборудование, специальные ткани.

В прошлом году оборонные предприятия региона отгрузили продукции на 100 млрд руб. Объём производства, выполненного в рамках государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ, составил порядка 50 млрд руб. — это почти в четыре раза больше, чем пять лет назад. Такой же объём показало гражданское производство. Таким образом, уровень диверсификации уже составляет 50%.

Как отметил в своем докладе на заседании совета по промышленности Максим Решетников, есть примеры предприятий края, которые развивают гражданские направления производства, причём ориентируются на потребности передовых наукоёмких отраслей.

Это Пермская научно-производственная приборостроительная компания, которая приступает к производству высокочистой кварцевой заготовки для оптоволокна. Предприятия кластера «Композиты Прикамья» разрабатывают проекты создания осевого вентилятора для горнодобывающей промышленности, технологии для утилизации попутного газа, оборудование для производства уникального сферопластика.

В Пермском крае есть и другой опыт, когда гражданские предприятия начинают выпускать продукцию двойного назначения: это средства индивидуальной защиты Суксунского оптико-механического завода. Краснокамский завод металлических сеток разработал уникальную конструкцию создания временных дорог и вертолётных площадок из полимерной сетки «Росомаха», которая может применяться и для военных нужд.

Максим Решетников обозначил и сложности, с которыми сталкивается оборонная промышленность: обеспечение сбыта и продвижения продукции, необходимость объединения в единую систему научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов.

Решением этих вопросов может стать комплекс мер, который региональные власти реализуют совместно с предприятиями. В числе таких инструментов — участие в федеральных конкурсах, поддержка со стороны Российского экспортного центра, Фонда развития промышленности.

Источник — администрация губернатора Пермского края