Краевой минсельхоз переплатил субсидии сельхозпредприятиям на сумму свыше 2 млн руб.

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Пермская краевая прокуратура проверила краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия и выявила нарушения.

В частности, была допущена переплата субсидий сельхозяпредприятиям на сумму свыше 2 млн руб. Были выявлены факты предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям бюджетной поддержки с нарушением условий на сумму свыше 9 млн руб. при наличии у предприятий задолженности по уплате налогов и иных платежей.

Прокуратурой Карагайского района был выявлен факт неправомерного получения организацией мер финансовой поддержки из краевого бюджета.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 159.2 УК РФ. Сейчас проводится доследственная проверка.

На имя и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия внесено представление.





«Новый компаньон»