Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 6 июня

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Но вы держитесь. Предприятия Пермского края отчитались за 2016 год.

Шестеро лучших. Определены лауреаты Строгановской премии — 2017.

Эскизы будущего. В Перми прошёл фестиваль «Мосты».

Андрей Ронзин: Всё будет зависеть от наших результатов. Главврач ГКБ №4 рассказал о смысле и перспективах проекта объединения с больницами КУБа.

«Re: Конструкция 2017». Энергетики Прикамья готовятся к зиме в рамках федеральной программы группы «Т Плюс».

Одеяло на себя. Банки предпочитают переманивать клиентов друг у друга, а не привлекать новых.

Новый бренд Пермского края. Международная конференция легализовала понятие «ментор» на территории региона.

Соблюдать закон не только практично, но и выгодно. По поручению Законодательного собрания Пермского края уполномоченный по правам человека Татьяна Марголина провела круглый стол о свободе митингов.

«Это бесконечный процесс». Эксперты комментируют конкурс по выборам главы Краснокамского района.

Игорь Вагин: Таких выборов не было 17 лет. Председатель Избирательной комиссии Пермского края — об особенностях грядущей кампании.

Алексей Чусовитин: В политике — как в спорте: хотите результата — тренируйте. Политический эксперт — о новой пермской реальности, складывающейся с приходом Максима Решетникова.

Лес и небо. 100-летие авиаконструктора Павла Соловьёва отметили в галерее «Марис-Арт».

Не провал. Художественный салон «Арт-Пермь» переехал из зимы в лето и из Мотовилихи на шоссе Космонавтов.

Завтрашние лауреаты конкурса Чайковского. Незадолго до Дня защиты детей Пермская филармония организовала первую учебную сессию образовательного центра Юрия Башмета.

Разделять и показывать. Запахи заводов, революционный балет и эротические плакаты: на Дягилевском фестивале показали шесть выставочных проектов.

Главная тусовка лета. Red Fest в третий раз состоялся вопреки коварству погоды.

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