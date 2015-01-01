Максим Решетников поднялся на один пункт в рейтинге влияния губернаторов

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Фото: Константин Долгановский

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало ежемесячный рейтинг влияния глав субъектов РФ за май 2017 года. И. о. губернатора Пермского края Максим Решетников поднялся в этом рейтинге на один пункт и сейчас занимает 34 место, находясь в группе «сильное влияние». Первые три места за собой сохранили мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В тройке лидеров в этом месяце оказался и глава Тюменской области Владимир Якушев, прибавив один пункт. Последнее, 85, место занял председатель правительства Республики Тыва Шолбаном Кара-оол.

Продолжают подготовку к выборам и остальные исполняющие обязанности глав регионов, занимая относительно стабильные позиции в нашем рейтинге. Так, и.о. губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, прибавил один пункт и занял 19-е место, и.о. губернатора Саратовской области Валерий Радаев, потеряв две позиции, переместился на 24-е место. И.о. губернатора Томской области Сергей Жвачкин тоже улучшает свои позиции в рейтинге, занимая 35-е место (плюс два пункта). Позиции и.о. губернатора Новгородской области Андрея Никитина подвержены незначительной коррекции — 40-е место (минус один пункт). И.о. губернатора Калининградской области Антон Алиханов оказался на 47-й позиции (минус один пункт). Улучшились позиции и.о. губернатора Рязанской области Николая Любимова (52-е место, плюс три пункта), немного ухудшились — и.о. главы Республики Карелия Артура Парфенчикова (49-е место, минус два пункта) и и.о. главы Республики Бурятия Алексея Цыденова (67-е место, минус три пункта)

Политконсультант и член регионального штаба ОНФ Николай Иванов считает, что в усилении позиций Максима Решетникова нет ничего удивительного:

«Вполне закономерно, что влияние Решетникова в регионе укрепляется, и тот кредит доверия, который он получил, когда его назначил президент, отрабатывает достаточно серьёзно. Мне кажется, за последний месяц он прибавил себе очков как публичный политик. Видно, что качественно меняется его стиль общения. Если в марте и апреле в регионе ещё присутствовало социальное напряжение, связанное, например, с митингом обманутых дольщиков, то май был спокойным месяцем: не происходило ничего того, что могло негативно повлиять на позиции Максима Решетникова в рейтинге».

По словам Николая Иванова, этот рейтинг остаётся единственным авторитетным регулярным, где рассматриваются позиции глав регионов. Так как рейтинг составляет уважаемый политтехнолог Дмитрий Орлов.

В составлении рейтинга Агентства политических и экономических коммуникаций участвуют порядка 30 политологов, политтехнологов и журналистов. Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы). Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50) и «среднее влияние» (51-85).