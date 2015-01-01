Трассу М-7 «Волга» на въезде к Перми отремонтируют за 607 млн руб.

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В конце мая «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» объявило два конкурса на ремонт четырёх участков автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа, на подъезде к Перми общей стоимостью более 607 млн руб.

Участки на 388 и 421 км планируется сдать 30 сентября этого года (стоимость составляет 327 млн 938 тыс. руб), а участки на 1 тыс. 242 и 1 тыс. 121 км будет сдан в строй до 30 июня 2018 года (стоимость 279 млн руб.).При этом в последнем конкурсе средства будут разделены: в этом году он получит до 125 млн 336 тыс. руб, в следующем — 154 млн 305 тыс. руб.

Источник финансирования выступил федеральный бюджет.