Пермяки обсудят новостройки с ПЗСП, Сбербанком и Денисом Галицким

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Компания ПЗСП приглашает на встречу горожан, которые задумываются о приобретении жилья в новостройке. В помощь пермякам на одной площадке соберутся специалисты АО «ПЗСП», ПАО «Сбербанк», а также известный правозащитник Денис Галицкий. Семинар «На что обратить внимание при выборе новостройки» состоится 7 июня в 18.00 в конференц-холле бизнес-центра Green plaza (ул. Куйбышева, 95б, 18 этаж).

«Семинар адресован тем горожанам, для которых актуален вопрос выбора новостройки. Если вы теряетесь в широком спектре предложений застройщиков, не можете найти ответы на свои вопросы в интернете, этот семинар для вас», — подчёркивают в отделе маркетинга ПЗСП.

Специалисты строительной компании расскажут горожанам о значимости использования качественных материалов, технологиях строительства и отделке квартир, а также — гарантиях надёжности застройщика. Представители Сбербанка представят акции по ипотеке и различные возможности для экономии при покупке квартиры. Правозащитник Денис Галицкий поможет использовать при оценке дома не только субъективные качественные критерии, но и количественные. Он отмечает, что уже сегодня покупателям доступно много информации об объектах долевого строительства и застройщике. Если преобразовать её в количественные параметры для сравнения, это позволит повысить обоснованность решений.

Вход на семинар свободный. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, или получить больше информации — звоните по телефону 8 (800) 300-7977.

Реклама

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .