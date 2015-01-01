Просроченная задолженность жителей Перми за газ достигла 80 млн руб.

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Как сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», просроченная задолженность пермяков за газ составляет более 80 млн руб. С начала 2017 года за долги от газа было отключено 380 абонентов.

Больше всего должников проживает в Свердловском районе (более 11 тыс. абонентов). Наименьшее количество должников наблюдается в Ленинском районе Перми — 1 тыс. 986 человек.

Если же взять такой показатель, как процент должников от общего количества абонентов в районе, то «лидером» стал Кировский район (17,1%).

В ресурсоснабжающей организации предупреждают, что после окончания отопительного сезона отключения должников от газа будут проводиться активнее, в том числе с помощью раскопок. В этом случае подача газа в частном доме будет перекрываться непосредственно на трубопроводе. Стоимость работ может превысить 100 тыс. руб., затраты будет компенсировать должник.

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