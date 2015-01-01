Коммунисты представят своего кандидата на пост губернатора 10 июня

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В субботу, 3 июня, в Перми прошёл пленум пермского крайкома КПРФ, на котором было принято решение о проведении партийной конференции 10 июня, где будет представлен кандидат на пост губернатора Пермского края от коммунистов. Уже известно, что основным претендентом на этот пост от КПРФ станет Ирина Филатова.

Первый секретарь реготделения КПРФ Владимир Корсун пояснил «Новому компаньону», что Ирина Филатова будет представлять партию на выборах, потому что она опытный юрист, ровесница врио губернатора Пермского края Максима Решетникова и мать двоих детей. Кроме того, она состоит в партии больше 10 лет. О программе Ирины Филатовой станет известно уже после того, как её кандидатура будет согласована центральным президиумом КПРФ.

Сама Ирина Филатова на своей станице «Вконтакте» написала, что одной из задач, которая перед ней стоит — это прохождение муниципального фильтра: «Кандидат должен заручиться поддержкой 6% депутатов и глав территорий. Сейчас в Пермском крае 3 тыс. 887 депутатов и глав муниципальных образований, которые могут поставить свои подписи, чтобы поддержать того или иного кандидата. 6% от этой цифры — это 234 подписи. На 1 апреля 2017 года из 3 тыс. 887 депутатов и глав муниципальных образований представители КПРФ составляли 108 человек, («Единой России» — 1 тыс.791, «Справедливой России» — 94). Так что гарантий сбора нужных подписей у кандидата от КПРФ меньше 50%. Остальные придется собирать у самовыдвиженцев, которых в крае 1 тыс. 479 человек».

Напомним, Ирина Филатова является членом Адвокатской палаты Москвы и ЦК КПРФ. В прошлом году она участвовала в выборах Госдумы РФ в Прикамье по Кудымкарскому одномандатному округу, в котором победил Дмитрий Сазонов.



