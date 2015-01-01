На Северном кладбище в Перми вандалы осквернили около 100 могил

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

5 июня на Северном кладбище было осквернено около ста могил.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, сегодня был на Северном кладбище. От рук вандалов пострадали кварталы от 58 до 171 по центральной аллее.

Очевидцы также отмечают, что на тех могилах, которые давно никто не посещал, кресты были отломлены. Кроме того, свидетели обнаружили на кладбище поломанные лавочки и оставленный прямо на могилах мусор.

Как прокомментировали в МУП «Ритуальные услуги», на пермских кладбищах смотрители ежедневно обходят территорию и, если замечают противоправные действия, сообщают об этом в правоохранительные органы. Регулярно на Северном кладбище работают три смотрителя. Но стоит учитывать, что территория кладбища большая и её обход требует много времени.

В администрации Перми пояснили, что информация по факту вандализма передана в полицию. Кресты на надгробьях будут восстановлены сотрудниками МУП «Ритуальные услуги» в ближайшее время.

Как сообщают в краевом управлении ГУ МВД, в отделе полиции Дзержинского района Перми проводится проверка, направленная на установление достоверности информации, размещённой в СМИ.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться