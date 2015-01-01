Экс-замруководителя управления автомобильных дорог оштрафовали за дачу ложных показаний на 70 тыс. руб.

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Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края Сергея Лазарева и признал его виновным по ч.1 ст.307 УК РФ за дачу ложных показаний в суде.

Суд установил, что Сергей Лазарев, являясь свидетелем по уголовному делу в отношении чиновника, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, лжесвидетельствовал.

В частности, мужчина заявил, что чиновник не брал взятки, а взяткодатель всего лишь отдавал соответствующий денежный долг.

Суд приговорил виновного к штрафу в размере 70 тыс. руб.

«Новый компаньон»