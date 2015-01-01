АО «Минеральные удобрения» опубликовало годовой экологический отчёт

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Накануне Дня эколога АО «Минеральные удобрения» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ») опубликовало отчёт в сфере охраны окружающей среды за 2016 год.

Предприятие уже в течение 11 лет работает без превышения нормативов воздействия на окружающую среду. В 2016 году АО «Минеральные удобрения» направило на природоохранные мероприятия 108,9 млн руб. (без НДС), что на 3,5% больше, чем в 2015 году. Значительная доля расходов — это передача сточных вод на доочистку и утилизацию сторонней организации по договору.

В 2016 году воздействие «ПМУ» на атмосферный воздух снижено на 5,3%. Это связано с проведением длительного ремонта с остановкой работы цехов. Во время ремонта был завершён проект модернизации агрегата аммиака, стартовавший в 2012 году. В результате помимо роста производительности агрегата достигнут и ресурсосберегающий эффект. Экономия природного газа на производстве аммиака составила 6% после завершения таких мероприятий по проекту, как техническое перевооружение колонны синтеза агрегата аммиака и модернизация компрессора природного газа.

«ПМУ» в 2016 году стали первой площадкой в холдинге «УРАЛХИМ» и одним из первых крупных предприятий в стране, где за год после публикации новых версий международных стандартов менеджмента качества ISO 9001:2015 и экологии ISO 14001:2015 удалось разобраться в их требованиях, внедрить и продемонстрировать независимым органам по сертификации. Аудиторская группа Bureau Veritas Certification посетила порядка 30 подразделений, отделов и цехов «ПМУ» и пришла к выводу, что интегрированная система менеджмента «ПМУ» соответствует требованиям новых версий международных стандартов.

Подробную информацию обо всех аспектах природоохранной деятельности «ПМУ» можно получить в экологическом отчёте предприятия. Он уже разослан по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организации, вузы Пермского края и другие учреждения.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

— С момента вхождения в холдинг «УРАЛХИМ» в 2012 году «ПМУ» ежегодно публикует годовой отчёт в сфере охраны окружающей среды. Все данные изложены в отчёте максимально доступным языком и проиллюстрированы диаграммами и графиками экологической результативности. Они наглядно подтверждают, что бережное отношение к окружающей среде — это приоритет работы компании.

Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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