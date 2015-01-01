Леонид Юзефович возглавит жюри «Флаэртианы»

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Леонид Юзефович

Фото: Константин Долгановский

Международное жюри фестиваля «Флаэртиана» возглавит писатель, историк, сценарист Леонид Юзефович. Вместе с деятелями культуры из других стран он будет судить фильмы, заявленные на главный конкурс фестиваля.

«Быть председателем жюри знаменитой «Флаэртианы» в моей родной Перми для меня не только большая честь, но и возможность понять что-то важное про себя и всех нас. Ведь документальное кино не «фабрика» грёз, а способ постижения мира и человека. Это роднит его с серьёзной литературой», — говорит Леонид Юзефович.

Напомним, XVII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдёт в Перми с 15 по 21 сентября. В этом году фестиваль будет состоять из трёх конкурсов: международного, национального «Российская Флаэртиана» и студенческого. Каждый конкурс предполагает собственный состав жюри.

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