Владимир Рыбакин задекларировал доход почти в 17 млн руб.

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Согласно декларациям, представленным на сайте краевого правительства, самым богатым чиновником правительства Пермского края стал вице-премьер Владимир Рыбакин, указавший доход за 2016 год в размере 16 млн 992 тыс. руб. В индивидуальной собственности у него также находятся две квартиры общей площадью более 335 кв. м, жилой дом, земельный участок, нежилое помещение и гараж-бокс. Он также владеет долями в административном здании и нежилом помещении.

Вторым по размеру доходов стал начальник инспекции госжилнадзора Пермского края Василий Толстой с доходом в 3 млн 838 тыс. руб., который владеет квартирой, жилым домом, двумя земельными участками и гаражом.

Чуть меньший доход задекларировала зампред краевого правительства Ирина Ивенских (3 млн 739 тыс. руб.). В собственности у неё также имеется квартира площадью 99,7 кв. м.

«Новый компаньон»