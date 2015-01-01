«ЕвроХим» принял участие в восстановлении Патринского бора

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В Год экологии в России сотрудники компании «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» приняли участие в озеленении Березников и восстановлении леса Усольского района.

На территории березниковских школ были высажены саженцы рябины, берёзы и ели в рамках традиционной экологической акции «Твоё дерево городу», приуроченной Году экологии в России. Мероприятие поддержали молодые специалисты комбината, представители первичной профсоюзной организации предприятия, ученики и педагоги учебных заведений. Благодаря совместным усилиям во дворе березниковской школы №11 теперь появилась берёзовая и рябиновая аллеи. Сотрудники комбината обеспечили доставку саженцев к учебному заведению и помогли ребятам облагородить зелёными насаждениями пришкольный участок.

Территорию березниковского лицея №1 теперь украшает аллея из 25 молодых саженцев рябины, берёзы и ели, посвящённая четвертьвековому юбилею учебного заведения. Такой подарок учреждению преподнесли учащиеся и молодые специалисты УКК, среди которых немало выпускников лицея. В общей сложности на территории города ребята высадили 40 саженцев молодых деревьев.

Большая работа по восстановлению леса проведена и на территории Усольского района. Сотрудники Березниковского лесничества совместно с «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» высадили почти 70 тыс. саженцев сосны на территории Патринского бора, расположенного в устье реки Яйва. Реликтовый лес пострадал от сильнейшего урагана в 2015 году. Сильный шквал ветра прошёл фронтом около двух километров, вырывая с корнем вековые деревья. Площадь ветровала составила 350 га. Благодаря участию «ЕвроХима» в 2017 году удалось восстановить молодые деревья на территории в 17 га.

Двухлетние сосны привезли из Кировского питомника, они неприхотливы и хорошо приживаются в суровых уральских условиях. Оптимальный возраст саженца для посадки — до пяти лет. По словам лесничих, крохотные деревья высотой около 30 см через 100 лет превратят это место в густой вечнозелёный бор. На мероприятия по восстановлению Патринского бора в этом году Усольский калийный комбинат выделил 190 тыс. руб. Масштаб проделанной работы впечатлил: на каждом гектаре земли высажено 4 тыс. молодых деревьев. Через пять лет эти саженцы достигнут четырёхметровой высоты, а ещё через 10 лет станут взрослыми деревьями высотой около 10 м.

Экологические мероприятия по высадке деревьев, поддерживаемые компанией российского предпринимателя Андрея Мельниченко прошли во всех регионах присутствия «ЕвроХим». Самым масштабным стал проект по благоустройству «Аллеи России» в «Мемориальном парке на Мамаевом Кургане». Стоимость работ составила около 30 млн руб. Площадь Аллеи — 1,25 га.

Источник — ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»

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