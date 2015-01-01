Пермский край, ВТБ и «Уралбумага» подписали меморандум об инвестициях в производство

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Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме Пермский край, банк ВТБ и компания «Уралбумага» (входит в группу компаний ПЦБК) подписали меморандум об инвестиционном проекте выпуска 60 тыс. тонн картона в год. Вложения в проект составят около 1,4 млрд руб. Документ подписали глава Пермского края Максим Решетников, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и временно исполняющий обязанности генерального директора компании «Уралбумага» Андрей Гурьянов.

В меморандуме сказано, что банк ВТБ рассмотрит возможность финансирования в Пермском крае инвестиционного проекта по комплексной модернизации картоноделательной машины КДМ КП-06.

Комментируя меморандум, Максим Решетников подчеркнул, что рабочие места, созданные в результате этого проекта, будут высокотехнологичными, с высокой заработной платой.

«Рынок картона расширяется. И предприятие, которое работает на растущем рынке, получает возможность не упустить этот рост, расширить долю рынка, упрочить положение. Пермский край, исполнительная власть всегда будет поддерживать такие предприятия и делать всё, чтобы они получали финансирование, чтобы их инвестиционные проекты реализовывались», — отметил Максим Решетников.

Проект предусматривает производство на Пермском целллюлозно-бумажном комбинате 60 тыс. тонн продукции в год. Будут выпускаться картоны с барьерными свойствами, облицовочный картон, целлюлозная бумага Prime-fluting. Для того, чтобы запустить это производство, необходимо модернизировать одну из бумагоделательных машин комбината КДМ КП-06. Виды картона и бумаги, планируемые к выпуску, обладают уникальными свойствами и могут заменить на рынке импортные материалы.

Для модернизации необходимо около 1,4 млрд руб., комбинат уже вложил 327 млн руб. собственных средств. В результате проекта планируется увеличить выручку предприятия на 2,7 млрд руб. в год, прибыль по показателю EBIDTA вырастет на 1,1 млрд руб. При ставке кредитования 12% промышленники прогнозируют возврат инвестиций за четыре года.

Реализация проекта позволит увеличить налоговые отчисления в бюджеты разных уровней на 250 млн руб. в год, создать 50 новых рабочих мест, повысить заработную плату операционного персонала за счёт роста производительности труда на 30%, увеличить сбор макулатуры в Приволжском федеральном округе на 70 тыс. тонн в год, увеличить объём перевозок в регионе на 420 рейсов в год.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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