«Газпром» выкупит газопроводы в Пермском крае

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«Газпром» намерен выкупить 49 участков трубопроводов вместе с землёй общей протяжённостью 888 тыс. 887 м в ряде российских регионов, в том числе в Пермском крае.

Общая стоимость сделок оценивается в 7 млрд руб., пишет «Экономика сегодня».

Трубопроводы также будут проданы в Алтае, Башкортостане, Калмыкии, Коми, Мордовии, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ульяновской, Челябинской областях и Чувашии.

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