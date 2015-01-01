«Газпром» выкупит газопроводы в Пермском крае
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«Газпром» намерен выкупить 49 участков трубопроводов вместе с землёй общей протяжённостью 888 тыс. 887 м в ряде российских регионов, в том числе в Пермском крае.
Общая стоимость сделок оценивается в 7 млрд руб., пишет «Экономика сегодня».
Трубопроводы также будут проданы в Алтае, Башкортостане, Калмыкии, Коми, Мордовии, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ульяновской, Челябинской областях и Чувашии.
«Новый компаньон»
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.
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