Недвижимость в режиме non-stop от PAN City Group в ТРК «Семья»!

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3 июня 2017 года в субботу с 10.00 до 20.00 девелоперская компания PAN City Group приглашает всех на выставку недвижимости, которая пройдёт в ТРК «Семья» на ул. Революции, 13, вторая очередь, первый этаж!

Воспользуйтесь уникальной возможностью в режиме нон-стоп узнать всё о рынке недвижимости, узнать о специальных ценах на собственный пул эксклюзивных квартир PAN City Group в новостройках города. В разгар дачного сезона компания предлагает особенные условия на приобретение земельных участков.

Профессиональные брокеры помогут подобрать вам подходящий вариант будущей квартиры, вы сможете забронировать квартиру в новых жилых комплексах, получить консультацию по продаже вторичного жилья, познакомиться с текущими тенденциями на рынке жилой недвижимости.

Только 3 июня с 10.00 до 20.00 в свой юбилейный год PAN City Group презентует специальные условия на приобретение своих квартир в новостройках Перми!

PAN City Group — крупная девелоперская компания, которая успешно работает на рынке недвижимости Перми уже больше 25 лет и проводит все виды сделок с объектами недвижимости. В портфеле компании более 1,5 тыс.объектов жилой, коммерческой и загородной недвижимости. Проекты PAN City Group неоднократно были отмечены наградами в профессиональном сообществе, а жители города по достоинству оценили своё новое жильё, приобретённое в компании.

Приходите, будет интересно! Новая квартира уже ждёт вас!

Узнайте подробности по тел. (342) 257-17-17 или на сайте panperm.ru.

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