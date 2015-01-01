В Перми прошла акция «Дерево в каждый двор»

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В Перми на перекрёстке улиц Попова и Окулова в рамках акции «Дерево в каждый дом» высажены деревья уральской декоративной яблони. Организатором акции выступил президент благотворительного экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков.

В акции приняли участие депутат Государственной думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко и региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Михаил Борисов.

Игорь Сапко, депутат Госдумы РФ:

— Мы посадили 10 саженцев уральской яблони. Надеюсь, деревья успешно приживутся и будут радовать жителей нашего города!

«Новый компаньон»