В Перми прошла акция «Дерево в каждый двор»
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В Перми на перекрёстке улиц Попова и Окулова в рамках акции «Дерево в каждый дом» высажены деревья уральской декоративной яблони. Организатором акции выступил президент благотворительного экологического фонда «Обитаемый Урал» Вячеслав Марков.
В акции приняли участие депутат Государственной думы РФ (фракция «Единая Россия») Игорь Сапко и региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Михаил Борисов.
Игорь Сапко, депутат Госдумы РФ:
— Мы посадили 10 саженцев уральской яблони. Надеюсь, деревья успешно приживутся и будут радовать жителей нашего города!
«Новый компаньон»
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