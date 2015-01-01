Пермская мэрия согласовала проведение антикоррупционного митинга в Парке камней

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Сегодня, 2 июня, члены оргкомитета антикоррупционного митинга получили от администрация Перми ответ по заявленным площадкам на проведение митинга 12 июня.

Как пояснили в городской администрации, из семи публичных мероприятий (три митинга и четыре демонстрации) 12 июня, по которым поступили заявки, согласовано проведение митинга в Парке камней. По одной из демонстраций активистам предложено сократить маршрут, чтобы он проходил от сквера им. Дзержинского до Парка камней, поскольку часть заявленного маршрута проходит в зоне проведения культурно-досуговых мероприятий, приуроченных Дню России и Дню города. По остальным мероприятиям предложено изменить места и маршруты их проведения.

На что одна из активисток Александра Семёнова на своей странице в Facebook заявила, что отказ мэрии в проведении акции незаконен.

Напомним, антикоррупционный митинг является всероссийской акцией. Предположительно, он пройдёт 12 июня более чем в 200 городах России.