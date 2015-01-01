«УРАЛХИМ» представил на ПМЭФ масштабный экологический проект

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В рамках Петербургского экономического форума на объединённом стенде компаний «УРАЛХИМ»-«Уралкалий» состоялась презентация масштабного экологического проекта «УРАЛХИМа» — биологических очистных сооружений (БОС) филиала «Азот» в Березниках (Пермский край).

БОС — это современный проект, направленный на улучшение экологической обстановки бассейна реки Кама. Мощность обновлённых сооружений составляет 10 млн куб. м стоков в год и может быть увеличена до 50 млн куб. м в год. Запуск БОС в перспективе позволит предприятию перейти на замкнутый цикл водоснабжения и уменьшить воздействие на окружающую среду, а также производить очистку загрязнённых стоков других предприятий города. Общая стоимость проекта достигла 700 млн руб.

Напомним, комплексная реконструкция очистных сооружений на «Азоте» началась в 2013 году. Она включала в себя замену устаревшего динамического оборудования, включение в схему аэротенков, перемешивающих устройств, а также новую систему аэрации. Были применены современные технические решения для обеззараживания химических стоков — например, разделение существующих аэротенков на аэробные и анаэробные зоны, которые позволяют бактериям восстанавливать активность и поглощать неорганические соединения. Кроме того, в рамках реализации проекта была построена система коллекторов на территории завода, главная и повышающая насосные станции и трубопровод длиной в 7,5 км.

Реализация проекта БОС «Азота» решает ряд важных задач. Это, в первую очередь, существенное снижение влияния на природу и глубокая очистка стоков предприятия. Кроме того, после очистки стоков вода на выходе соответствует уровню рыбохозяйственных водоёмов по предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Это позволит в перспективе возвращать объём очищенной воды обратно на предприятие. В результате забор воды из реки Кама значительно сократится, а «Азот» сможет перейти на замкнутый цикл водоснабжения, став первым в России предприятием такого масштаба, которому это удалось. Помимо этого, модернизированные БОС позволят «Азоту» снизить плату за негативное воздействие на окружающую среду на фоне постоянного ужесточения норм природоохранного законодательства.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Наша компания всегда придерживалась принципов ответственного природопользования. Символично, что запуск одного из крупнейших в истории «УРАЛХИМа» проектов в природоохранной сфере пришёлся на 2017 год, объявленный в России годом экологии. Модернизация биологических очистных сооружений на «Азоте» потребовала нескольких лет напряжённой работы и значительных финансовых вложений, которые, несомненно, оправдали себя — значение проекта для экологической обстановки в Пермском крае трудно переоценить.

Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»





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