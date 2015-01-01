Михаил Бабич 5-6 июня посетит Пермь

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Михаил Бабич

Фото: Константин Долгановский

В Пермь с двухнедневным рабочим визитом 5 июня приедет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Они проведут в Перми заседание совета по промышленной политике Приволжского федерального округа, где будут обсуждаться вопросы использования потенциала оборонно-промышленного комплекса Перми для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

Кроме того, Михаил Бабич и Денис Мантуров примут участие в церемонии подписания Специального инвестиционного контракта между Пермским краем и ПАО «Сибур Холдинг».

В СМИ также появилась информация, что планируется обсуждение вопроса о конкурсных отборах глав муниципалитетов Краснокамского, Гайнского районов и Лысьвенского городского округа.

Ожидается, что во второй день визита, 6 июня, делегация посетит Березники, где проведёт осмотр строящегося ЖК «Любимов» и обсудит вопрос расходования выделенных 1,5 млрд руб. на завершение строительных работ.

По данным портала iarex.ru, в ходе визита Михаила Бабича в Пермь будет прорабатываться вопрос возможного визита президента России Владимира Путина в Пермь в июне этого года. Содержание повестки ещё не определено, повестка визита прорабатывается.

Впрочем в администрации президента эту информацию сегодня, 2 июня, не подтвердили.