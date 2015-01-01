Яблоневый сад от сотрудников «УЗПМ»

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В День защиты детей сотрудники завода противогололёдных материалов высадили близ Камского моста саженцы уральской декоративной яблони. В «УЗПМ» ставшей уже традиционной акцию по высадке деревьев называют Днём древонасаждения.

Александр Сенинец, пресс-секретарь «УЗПМ»:

— Нынешнюю экологическую акцию мы решили приурочить ко Дню защиты детей. Мы участвуем в проекте «Год экологии-2017» и под его эгидой делаем наш город чище и зеленее. В прошлые годы саженцы деревьев мы высаживали на Комсомольском проспекте и в сквере на ул. Чкалова. В этом году выбрали перекрёсток ул. Окулова и ул. Попова — один из центральных въездов в город.

«УЗПМ» занимается озеленением улиц совместно с экологическим фондом «Обитаемый Урал». После высадки за деревьями будет осуществляться должный уход.

Но бережное отношение к окружающей среде сотрудники завода демонстрируют не только во время благотворительных акций, но и, в первую очередь, при разработке и производстве своей продукции.

Рудольф Пономарев, заместитель коммерческого директора «Уральского завода противогололёдных материалов»:

— Основная проблема материалов, которые применяются сейчас во многих городах, заключается в том, что они негативно влияют на окружающую среду. Жители недовольны: портится обувь, страдают животные и растения. Мы поставляем только безопасные материалы, обладающие минимально возможным воздействием. Участие в таких акциях для нас немаловажно, потому что мы считаем, что любое промышленное мероприятие, любое крупное бизнес-сообщество должно так или иначе участвовать в благоустройстве территории, на которой оно расположено.

В этом году к акции присоединились депутат Государственной думы Игорь Сапко и региональный куратор проекта «УРБАНиЯ» Михаил Борисов, которые позитивно отозвались о прошедшем мероприятии.

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