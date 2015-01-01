Из Перми может появиться прямой авиарейс до Челябинска

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По данным Uralpress.ru, в аэропорт Челябинска может быть привлечён базовый перевозчик из Ямало-Ненецкого автономного округа — авиакомпания «Ямал» — в рамках заключенного в четверг, 1 июня, соглашения между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и главой Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным о сотрудничестве.

Среди перспективных маршрутов для Челябинска отмечены Тюмень, Пермь, Оренбург, Омск, Самара, Сургут, Волгоград, Красноярск, Минеральные воды, Краснодар и Иркутск.

Напомним, сейчас из Перми в Челябинск можно улететь только с пересадками в Москве, либо Санкт-Петербурге.

«Новый компаньон»