В краевом парафестивале приняли участие более 450 детей-инвалидов

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1 июня, в День защиты детей, на манеже спортивного комплекса им. Сухарева прошёл XVII фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края в рамках проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия».

Нынешний фестиваль стал третьим этапом VII краевого Паралимпийского спортивного фестиваля и прошёл под девизом: «Спорт в сердце каждого!»

Более 450 детей в возрасте от семи до 17 лет приняли участие в соревнованиях. Лучших выбирали в беге на 60 м, дартсе, гонках на колясках, армспорте, динамометрии и кольцебросе.

Торжественно приветствовали участников практически со всех территорий Пермского края, как организаторы, так и почётные гости фестиваля. Среди них депутаты Государственной думы РФ Игорь Шубин и Игорь Сапко. Парламентарии отметили, что сегодня на парафестиваль собрались дети сильные духом, с удивительной волей, которые добиваются результата и показывают, что их возможности безграничны.

Парафестиваль проводится при поддержке администрации Перми и группы компаний «Лукойл». На торжественном открытии соревнований выступили депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир Жуков и заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева, которые отметили важность проведения таких мероприятий для детей.

Поздравили участников парафестиваля с открытием соревнований и Днём защиты детей уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Павел Миков, координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в Приволжском федеральном округе Василий Кузнецов, представители правительства Пермского края, Пермской городской думы и партнёры мероприятия.

Председатель организационного комитета фестиваля и координатор проекта «Единая страна — доступная среда» партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Ивонин отметил, что за 17 лет проведения спортивных соревнований в крае появилось много чемпионов России, Европы и мира и эта традиция будет продолжена.

После официального открытия соревнований участники перешли к прохождению дисциплин, а перед зрителями выступили детские танцевальные коллективы народных танцев.

Закончился XVII фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края награждением победителей медалями, дипломами и ценными призами.

Волонтёрами выступили активисты «Молодой Гвардии Единой России» Пермского края.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края