«УРАЛХИМ» и «Русагро» подписали соглашение о сотрудничестве

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Сегодня, 1 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АО «ОХК «УРАЛХИМ» и ООО «Группа Компаний «Русагро».

Документ определяет основные принципы взаимодействия в области поставок и применения инновационных марок минеральных удобрений, а также оказания услуг в области агротехнического консультирования с целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Компании также планируют провести совместные производственные испытания продукции «УРАЛХИМа» на посевных площадях «Русагро».

В первую очередь, речь идёт о применении сульфонитрата, водорастворимых сложных удобрений с микроэлементами, а также других видов удобрений. В период сезонов весна-лето 2017 и осень 2017-весна 2018 компания «Русагро» планирует провести ряд испытаний агротехнологической эффективности применения удобрений на ряде выращиваемых сельхозкультур. Под масштабный эксперимент выделена площадь более 8 тыс. гектаров в Белгородской, Орловской, Курской и Тамбовской областях.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Подписанное соглашение — для нас это не просто контракт с одним из ведущих российских агрохолдингов. Совместно с «Русагро» мы планируем провести масштабное исследование эффективности использования удобрений. Наши специалисты получат уникальную возможность оценивать результаты на протяжении всего вегетационного периода. Благодаря которым мы получим исчерпывающую информацию об эффективности использования продукции компании.

Вадим Мошкович, председатель совета директоров ООО «Группа Компаний «Русагро»:

— Одной из стратегических целей нашего сельскохозяйственного бизнес-направления является повышение урожайности культур. Соглашение с АО «ОХК «УРАЛХИМ» — важный шаг в этом направлении. В результате совместной работы мы рассчитываем получить ценную экспертизу в области эффективности использования удобрений в регионах нашего присутствия.

Источник — департамент по связям с общественностью АО «ОХК «УРАЛХИМ»

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