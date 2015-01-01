«Пермский период. Новое время»

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2 июня пермяки и гости города смогут увидеть одну из самых ярких программ пермского Театра-Театра — «Триумф мюзикла». Программа будет представлена в 21.30 на площади перед театром.

Театру-Театру мюзикл особенно дорог. Обратившись 12 лет назад к этому жанру, пермский театр начал принципиально новый и очень успешный этап в своей жизни.. Музыкальные спектакли привели в театр не только новую публику, но и принесли высокое признание профессионального сообщества, неоднократные победы на престижных фестивалях: «Золотая маска», «Волшебная кулиса», «Музыкальное сердце России» и др. Программу спектакля-концерта составляют фрагменты из мюзиклов текущего репертуара («Алые паруса», «Доктор Живаго», «Владимирская площадь, «Восемь женщин», «Монте-Кристо. (я — Эдмон Дантес)»), а также другие произведения.

3 июня на площади перед Пермским Театром-Театром выступит «Другой Оркестр» из Екатеринбурга.

Новый летний фестиваль «Пермский период. Новое время» привлекает не только лучшие пермские творческие силы, но и коллективы со всей России. Такие, как «Другой оркестр» из Екатеринбурга, в творческой копилке которого — ряд премьер, написанных специально для оркестра, современных академических композиторов России, Украины, Белоруссии и Германии, в том числе: Олег Пайбердин (Москва), Алексей Шмурак (Киев), Хеннинг Фукс (Берлин), Ольга Шайдуллина (Нижний Новгород), Эльмир Низамов (Казань).

4 июня всех любителей классической музыки ждут в Большом зале филармонии на концерте Государственного симфонического оркестра республики Татарстан под управлением прославленного дирижёра Александра Сладковского.

Коллектив хорошо известен и любим пермяками. Сегодня Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан входит в число лучших коллективов России. Концерты с участием ГСО РТ проходят по всей России и за рубежом с огромным признанием слушателей и при неизменных аншлагах; с оркестром выступают исполнители с мировыми именами.

Художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан — народный артист России Александр Сладковский.

Новая концертная программа, которая прозвучит в воскресенье в Перми, станет настоящим подарком всем любителям музыки. Вход на концерт свободный по пригласительному билету, который можно получить в кассе филармонии (Ленина, 51б).

Источник — администрация губернатора Пермского края

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