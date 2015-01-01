Президент России наградил многодетную семью из Прикамья

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В преддверии Международного Дня защиты детей президент России Владимир Путин в Кремле вручил ордена «Родительская слава» родителям многодетных семей. Среди удостоенных награды — семья Богомоловых из Пермского края.

Оксана Николаевна и Андрей Михайлович Богомоловы из Александровска воспитывают 14 детей: 9 сыновей и 5 дочерей. Старшая дочь Мария — студентка шестого курса лечебного факультета Пермского государственного медицинского университета, а младшей Вере не исполнилось ещё и года.

Многодетные родители счастливо живут в браке уже 26 лет. Они большое внимание уделяют воспитанию детей, их полноценному развитию. Дети, которые ходят в школу, хорошо учатся, добиваются успехов в спорте и творчестве. Семья из Александровска неоднократно отмечалась на краевом уровне. В 2015 году они были награждены почётным знаком «За достойное воспитание детей». В том же году Богомоловы победили в номинации «Творческая семья» краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года».

Семья проживает в частном доме в Александровске, ведёт подсобное хозяйство. Семья попросила у губернатора корову и помощь в ремонте, и это всё будет их ждать после приезда из Москвы. Вопрос о ремонте дома, приобретении необходимой домашней медицинской техники, компьютера, спортивного инвентаря (лыж, коньков, теннисного стола) и садовой техники для ведения личного подсобного хозяйства решается совместно с администрацией Александровского района.

Орден «Родительская слава» был учреждён в 2008 году и впервые вручался в январе 2009 года. Награда возобновляет ещё дореволюционные традиции: за геральдическую основу взят знак отличия Святой Ольги — первой в российской истории награды за заслуги в воспитании детей. Медалью ордена «Родительская слава» награждаются семьи, воспитывающие четырёх и более детей. Семье вручается орден, почётная грамота и единовременное поощрение — 100 тыс. руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края