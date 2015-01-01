В «Уралкалии» прошла международная экологическая конференция

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С 30 мая по 1 июня в «Уралкалии» прошла VI Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы водохранилищ и их водосборов».

Участниками экологического форума стали более 100 учёных из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Хабаровска, Перми и других городов России, а также представители вузов ближнего зарубежья.

Учёные-экологи обсуждали различные аспекты исследования водохранилищ и их водосборов. Организаторами этого значимого в Год экологии в России события стали ПАО «Уралкалий», Камское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов РФ, Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

С докладом на тему «Закачка сточных вод как мероприятие для снижения негативного воздействия на водные объекты» на конференции выступил директор по персоналу, охране труда и экологии ПАО «Уралкалий» Станислав Селезнёв.

Станислав Селезнёв, директор по персоналу, охране труда и экологии ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» уделяет первостепенное внимание мерам по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и сохранению природного богатства региона присутствия во всём его разнообразии. В 2016 году «Уралкалий» инвестировал в природоохранные мероприятия более 2,2 млрд руб. Компания строго придерживается требований российского законодательства по охране окружающей среды, международных стандартов, используя для обеспечения экологической безопасности наилучшие из доступных сегодня технологии и оборудование.

Напомним, в 2016 году «Уралкалий» реализовал ряд значимых экологических проектов.

Выбросы в атмосферу по сравнению с 2015 годом уменьшились на 12 %.

Компания стремится к сокращению потребления воды на производственные нужды.

В рамках реализации водоохранных мероприятий в 2016 году «Уралкалий» выпустил в реку Кама около 13 тыс. мальков щуки и 96 тыс. штук молоди стерляди.

В «Уралкалии» ведётся целенаправленная работа по сокращению размещения производственных отходов. В 2016 году компания добилась увеличения повторного использования галитовых отходов и глинисто-солевых шламов на 15%. Галитовые отходы и глинисто-солевые шламы используются для закладки отработанного шахтного пространства.

Источник — пресс-служба ПАО «Уралкалий»

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